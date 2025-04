Testiranje i upis dece u prvi razred trajaće do 31. maja, a roditeljima je dostupna i usluga eZakazivanje termina za upis i testiranje na Portalu eUprava. U prvi razred upisuju se deca rođena od 1. marta 2018. do 28. februara 2019. godine, a za prevremeni upis mogu da se prijave i deca rođena od 1. marta do 1. septembra 2020. godine.

Antrfile

Upis do 31. maja

Termini se zakazuju elektronskim putem

Testiranje i upis dece u prvi razred trajaće do 31. maja, a roditeljima je dostupna i usluga eZakazivanje termina za upis i testiranje na Portalu eUprava. U prvi razred upisuju se deca rođena od 1. marta 2018. do 28. februara 2019. godine, a za prevremeni upis mogu da se prijave i deca rođena od 1. marta do 1. septembra 2020. godine.