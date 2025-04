Moramo da pojasnimo da to nije polen nego deo ploda topole i biće prisutan do kraja leta. Ove mace nisu alergeni i ne izazivaju hemijske reakcije nego samo mehanički mogu iziritirati nos. One izazivaju mehaničke nadražaje očiju i nosa. U vreme kada su one prisutne, polen topole prolazi - rekla je Ana Ljubičić iz Agencija za zaštitu životne sredine.