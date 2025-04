- Ovo je vrlo često jer ljudi žele da sačuvaju sve što imaju, ne daju ništa i da se ništa ne naplati. Nadam se da će ova novina pomoći da svako ko izvrši promenu vlasnika će morati u roku od dva dana da prijavi Agenciji za privredne registre, u suprotnom sledi krivična odgovornost. Kazne će biti od pola miliona do dva miliona, ili od šest meseci do pet godina zatvora - rekla je Zečević.

Srbija uvodi najstraže kazne za ovo krivično delo! Zečević: Ukoliko prevaranti ovo pokušaju, dobiće do pet godina zatvora Izvor: Kurir televizija

- Nadam se da će centralnom evidencijom doći do toga da svi prevaranti odgovaraju, a da svi koji su prevareni mogu to da naplate. Takođe je problem što društva sa ograničenom odgovornošću ne odgovaraju kompletnom imovinom, već do visine koja je često vrlo mala iako raspolažu velikim prometom - kaže Zečević.