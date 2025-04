- Završio sam predlog Zakona o alimentacionom fondu. To sam obećao i završio sam. Pošto nemam pravo direktne zakonodavne inicijative, taj predlog zakona podneće kao narodni poslanik Ana Brnabić, ali će naglasiti da smo to zajednički uradili. Očekujem da će se u sledećih 7 dana ovaj predlog zakona usvojiti. To je pre svega zbog naše dece. Dete je izvršni poverilac, ali je to zakon kojim majke dobijaju najviše. Dobijaju sigurnost. Ako je neko neodgovoran, da neko ne želi da izdržava dete, onda je na državi da pomogne. Onda je na nama da od muškaraca koji su se ponašali neodgovorno i neozbiljno, nedžentlmenski to naplaćujemo. To je ogromno olakšanje za majke, a najviše dobijaju deca. Idemo sa tim u Narodnu skupštinu - rekao je Vučić.