- Često se služe različitim načinima kako bi tu obavezu izbegli. Neki daju otkaz u firmi, neki, ako imaju privatnu firmu, je prepisuju na nekog člana familije, a sve sa ciljem da izbegnu plaćanje. To je jako nepravedno, posebno jer se ta alimentacija daje detetu, iako se oni ponašaju i osećaju kao da se taj novac daje isključivo majci , te da će ga ona potrošiti na šminku, doterivanje i slično. To koriste kao izgovor da ne plaćaju ono što je njihova zakonksa obaveza - kaže Stanojevićeva i dodaje da je dobro rešenje da se majci i deci u svakom slučaju obezbede sredstva, a da država onda, preko svojih mehanizama, naplaćuje od očeva koji izbegavaju obaveze.

- Završio sam predlog Zakona o alimentacionom fondu. To sam obećao i završio sam. Pošto nemam pravo direktne zakonodavne inicijative, taj predlog zakona podneće kao narodni poslanik Ana Brnabić, ali će naglasiti da smo to zajednički uradili. Očekujem da će se u sledećih sedam dana ovaj predlog zakona usvojiti. To je pre svega zbog naše dece. Dete je izvršni poverilac, ali je to zakon kojim majke dobijaju najviše. Dobijaju sigurnost. Ako je neko neodgovoran, da neko ne želi da izdržava dete, onda je na državi da pomogne. Onda je na nama da od muškaraca koji su se ponašali neodgovorno i neozbiljno, nedžentlmenski to naplaćujemo. To je ogromno olakšanje za majke, a najviše dobijaju deca. Idemo sa tim u Narodnu skupštinu - rekao je Vučić.