Ova destinacija postala je popularna među našim turistima od perioda korone i podaci pokazuju da naši građani iz sezone u sezonu sve više posećuju albansko primorje. Prednost letovanja u ovoj zemlji je što se može ići autobusom ili sopstvenim prevozom. Naravno, postoji i mogućnost putovanja avionom. Vožnja do Albanije traje oko sedam sati, međutim do južnog dela do Sarande i Ksamila je potrebno do 11 sati puta.