- Ovih dana smo suočeni sa mnogo faktora koji veoma negativno utiču na zdravlje. Vremenske promene su štetne, a ovo vreme je pogodno za razviće virusa, dok je toplo vreme pogodno za mnoge cvetnice koje treba da svetaju mnogo kasnije cvetaju već sada, pa to šteti ljudima sa alergijom na polen - kaže Obradović.

- Utiču kao uzrok straha, mnogi ljudi, ne samo deca, se boje grmljavine, taj strah luči hormone koji loše utiču na krvne sudove. Hormon stresa i mnogi drugi utiču na naš krvi pritisak koji tada raste. To takođe znači da ima velikog broja negativnih jona u atmosferi, što mnogo utiče na sve, ne samo na one koji se boje ili imaju hronične bolesti, već na sve one koji imaju disbalans hormona.