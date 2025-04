Pored olupine u zavejanoj planini postavljena je straža, a ujutro do nje su stigli članovi dve stručne komisije iz Zemuna, jedne vojne, a druge civilne. Prvom procenom ustanovljeno je da su motor, trup i krila oštećeni 70 posto i da je zahvaljući prisebnosti radiotelegrafiste Petrovića koji je pri padu ugasio motor izbegnuta veća tragedija, jer nije došlo do eksplozije. On se sam spustio do sela i obavestio vlasti telefonom o nesreći.