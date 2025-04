- To je zloupotreba seksa, zavisnici u dubini imaju taj osećaj bezvrednosti, imaju negativnu sliku, pa pokušavaju da to maskiraju u javnosti. Duboko se osećaju tako, a duboko su nesrećni. Zavisničko ponašanje im pomaže da se hemijski srede, da nivelišu ta osećanja, ali upadaju u krizni ciklus u kojem je izlaz težak bez stručne pomoći. Postoje razne faze, seks kao takav je vrsta droge. To se definiše kao poremećaj, lome se koplja i u nauci, hteli su to da klasifikuju kao kompulsivno ponašanje, ali ima dosta stvari koje idu u prilog da je to poremećaj.