Protivgradna sezona zvanično je počela 15. aprila, ali u nekim opštinama pojedine stanice su van funkcije, jer je svake godine sve manje strelaca. Oni koji će i ove godine braniti ne samo useve već i imovinu od grada smatraju da je taj posao neisplativ, jer mesečno od RHMZ-a dobijaju 5.000 dinara. Lokalne samouprave obezbeđuju dodatna sredstva, ali nedovoljno da bi to rizično zanimanje privuklo mlade, pa su protivgradni strelci uglavnom penzioneri.

Pet godina traži od opštine da se uradi prilazni put do stanice. Dok se to ne reši, neće biti u prilici da dejstvuje, jer ima 73 godine, do stanice mu treba oko 20 minuta, a ponekad je i nekoliko puta izlazio danju ili noću.