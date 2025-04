Metodije Vuković je rođen prevremeno 20. oktobra 2017. godine. Reanimiran je odmah po rođenju jer nije zaplakao i nije davao znake života. Na rođenju je imao 1.800 gr. i dobio je ocenu 5/6. Na neonatologiji je proveo dva meseca. Svaki dan je bio neizvestan i prognoze su bile strašne, odnosno da Metodije nikada neće zaplakati, progovoriti, sesti, hodati, kašiku do usta prineti. Već tada je imao osam dijagnoza.

Inače do prevremenog porođaja je došlo zbog mioma, koji je majka Jasmina imala od početka trudnoće a lekari ga nisu ispratili, kako je bilo potrebno.

Sve to je za jednu samohranu majku bilo i teško i strašno za čuti, a i podneti ali se nije predala, već je počela životnu borbu, koja još traje i trajaće.

Pelene ne koristi od druge godine, pa majka mora da ga nosi do toaleta, prenosi ga iz kolica, kreveta, prostendera jer sam ne može nigde. Sve to je postalo jako teško za mama Jasminu jer Metodije sada ima 26 kg. Redovan je na rehabilitaciji kod Miroslava Zotovića, gde ima logopedsku, fizio, radnu i hidro terapiju. Sve to mu pomaže ali nije dovoljno za oporavak. Iz tog razloga im je potrebna finansijska pomoć svih ljudi dobre volje kako bi nastavili sa ovim tretmanima i vežbama.