Akvaplaning je pojava koja nastaje u slučaju kada vozilo svojom težinom ne može da istisne veliku količinu vode koja se nakuplja ispod pneumatika tokom vožnje po mokrom kolovozu. U takvim situacijama automobil gubi upravljivost, a kolovoz postaje klizav poput zaleđenog puta. Pri kritičnoj brzini (već iznad 55 km/h) dolazi do gubitka kontakta sa podlogom i postoji realna opasnost da vozilo izleti sa puta. Nažalost, mnogi vozači, a naročito oni neiskusniji, nisu svesni kolika opasnost vreba od akvaplaninga.

Jedan od najvažnijih faktora koji mogu dovesti do akvaplaninga jeste brzina kretanja vozila. Što se većom brzinom kreće vozilo to je prijanjanje na mokrom putu lošije i veća je mogućnost da dođe do akvaplaninga, jer guma mora da izbaci veću količinu vode.