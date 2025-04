- Dođe nama juče jedna devojčica od 13 godina. Doveli su je roditelji. Ima česte glavobolje, mučnine, povraćanje, vrtoglavice i hroničnu malaksalost već par meseci. Pogledamo mi njene laboratorijske nalaze. Vidimo da je sve u redu, ali roditelji su zabrinuti bili pa su odradili slikanje cervikalnog dela kičme koji je idealan - započeo je on priču na svom TikTok nalogu.

Kako bi utvrdili šta se događalo sa ovom tinejdžerkom, odradili su mikrobiološki nalaz krvi i imali su šta i da vide, kaže on.

- Ono što vidimo je prisustvo amonijaka i nikotina abnormalno veliko. Za njenih 13 godina ovo nije normalan nalaz krvi. Tako da, roditelji, vodite računa šta konzumiraju vaša deca, jer upravo od ovakvih stvari dolazi do autoimunih oboljenja - upozorio je doktor.

Proces čišćenja organizma u ovakvim slučajevima, priča on, traje od 6 do 9 meseci, a kod nekih i do godinu, godinu i po dana.