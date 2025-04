U Vojvodini i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini u nedelju suvo sa sunčanim periodima. U ostalim predelima Srbije očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Posle podne i uveče očekuje se razvedravanje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, u košavskom području jak istočni, u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 7 do 13, u Beogradu do 11°C, maksimalna dnevna od 17 do 21°C, u Beogradu do 19°C.