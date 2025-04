Andre, poreklom Srbin, rođen je u Kanadi gde je odrastao, ali je pre više od godinu dana doneo odluku da se, sa suprugom Kanađankom, preseli u Srbiju.

Andre, poreklom Srbin, rođen je u Kanadi i odrastao je u Kanadi. Međutim, pre više od godinu dana doneo je odluku da se, sa suprugom Kanađankom, preseli u Srbiju. Ovde su dobili sina, a Andre je pokrenuo agenciju koja pomaže strancima da se presele u Srbiju.

Andre je na jutjub kanalu "Attic life" ispričao koje su to najveće zablude o Srbiji u zapadnom svetu, koje su najveće prednosti odgajanja dece u Srbiji i zašto se sve više ljudi sa Zapada seli u Srbiju.

Mnogi u njegovom okruženju su, kaže, bili zapanjeni njegovom odlukom da se preseli.

- Prva reakcija ljudi je: "Zašto si se preselio u Srbiju?" I kada im objasnim zašto, ne mogu da veruju. Jer Kanada i SAD su za mnoge obećana zemlja. "Tamo se živi, tamo imaš para, ogromne kuće"... Neki su me čak pitali šta sam uradio sa sobaricom i ličnim kuvarom u Kanadi? Ja ih samo pitam "kakva sobarica i kuvar?". Oni stvarno veruju u tu propagandu koju vide na društvenim mrežama i u filmovima - ispričao je Andre.

Ovaj momak, koji sad već prilično dobro govori srpski, kaže da je za grad u kom će da žive izabrao Novi Sad, jer je mirniji od Beograda.

- Moja žena je znala da kaže za Beograd: "Slušaj, ovde je previše gužve, kao metropola je". To je nešto u čemu nismo uživali. Takođe, najveća razlika između Beograda i Novog Sada je cena nekretnina. Mnogi žele da ostanu u Beogradu, ali kada vide cene kirija i stanova, odluče se za Novi Sad. Ovde je sve mnogo opuštenije. Čak i kada odem do centra, kada je špic, nema saobraćajnih gužvi. Manji je grad i lako se izbegne gužva - priča on.

Andre kaže da na zapadu, nažalost, još uvek postoje brojne predrasude o našoj zemlji.

- Na Zapadu se Srbija doživljava kao nerazvijena i opasna zemlja. Kada smo odlazili iz Kanade, na aerodromu je stajalo upozorenje: "Pažnja, ide se ka Srbiji - visoka stopa kriminala". Bili smo u šoku - jer znamo da to nije istina. I dan-danas postoji to upozorenje na zvaničnom sajtu američke vlade. Moja žena se čak pomalo i uplašila, ali je ubrzo shvatila da je to sve laž. Sada kaže: "Mogu da šetam ulicom, da ne brinem da će me neko prebiti, opljačkati, da će mi oteti dete iz kolica. Ni ne vidim ni ne čujem da se to ovde dešava", otkriva Andre za Jutjub kanal "Attic life", pa dodaje da postoji ogromna razlika između stvarnog života ovde i slike koju svet ima o Srbiji.

Na pitanje koje su najveće zablude o Srbiji, Andre navodi sledeće:

"Najveća zabluda je da je Srbija nerazvijena. Verujem da je Srbija po mnogim stvarima ispred zemalja poput Kanade i SAD. Možda nema velika prostranstva, parkinge i ogromne kuće, ali ipak sve je prelepo, čisto, dobro uređeno. Ljudi su lepo obučeni. U Kanadi toga nema. Tamo u tržnim centrima, na ulicama leže narkomani, sve je zapušteno".

U Srbiji mu se, kaže, sviđa klima, hrana i ljudi.

- U Kanadi temperature idu i do minus 30, minus 40 stepeni. Ovde je najgore minus 5 ili minus 10. Uvek je sunčano - zimi, leti, u proleće, jesen. Drugo - ljudi. U Kanadi je kultura jako hladna. Moji roditelji žive 35 godina u istoj kući i ako su se dva puta godišnje videli sa komšijama, to je uspeh. Niko nikad nije ni ušao u kuću na kafu. Ovde u Srbiji ljudi žele da pričaju, da te upoznaju, da ti pokažu stvari. Topli su, ljubazni, društveni. To je ogromna prednost. I veoma su porodično orijentisani, što je bio ključni razlog zbog kog smo odlučili da se preselimo - objašnjava on i dodaje da mu se ovde sviđa i što se svuda može ići pešaka.

Ako nećete da vam ukradu auto, vozite onaj sa ručnim menjačem Andre je pričao o tome i da je u Kanadi porastao kriminal, naročito u oblasti krađa automobila. U cilju prevencije, uveden je novi bezbednosni sistem - ako želite da vaš auto bude bezbedan, preporučuje se da vozite automobil sa manuelnim menjačem, jer mlađe generacije ne znaju da voze takve automobile.

Kao i drugi stranci i Andre priznaje da je primetio da se u Srbiji mnogo češće mogu videti deca kako se igraju napolju, dok je u Kanadi sve podređeno bezbednosti - deca ne mogu da izađu zbog straha od udesa ili prijava za zanemarivanje. Ističe da su deca u Srbiji i mnogo samostalnija nego u Kanadi gde detinjstvo traje duže, gde čak i deca od 12 ili 13 godina često koriste kolica jer ih bole noge.

Ne bi se vratio nazad.

- Kanada više nije ono što je nekada bila... I ono što bi Kanada mogla da nauči od Srbije jeste da ne mora sve biti tako sigurno, ne mora sve biti bezbedno. Vlada treba da brine o bezbednosti, ali bez preterivanja. Na primer, ovde ako igrate fudbal, neće vam doći policija i reći da remetite saobraćaj. Ako palite roštilj, neće doći sanitarna i reći da to nije higijenski - govori Andre.

Na kraju, Andre priznaje da su njegovi roditelji, koji su inače Srbi, bili jako začuđeni njegovom odlukom da dođe i živi u Srbiji, jer su u glavi nosili sliku zemlje razorene ratom. Međutim, nakon što su videli kako Beograd i Novi Sad izgledaju danas, priznali su mu da poštuju njegovu odluku.