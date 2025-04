Neretko se dešava da grupa lopova ide iz naselja u naselje i tako "operiše".

U Beogradu se u proseku dogode dve provale ili krađe na dnevnom nivou, ističe kapetan Slađan Janković. Dobra stvar je, kako naglašava, što se broj krađa od 2023. do 2024. drastično smanjio i to, kako ističe, kako zbog veće policijske presije, tako i zbog bolje edukacije građana kako da zaštite svoje stambene objekte.

Već godinama unazad, policija savetuje građane kako da zaštite svoju imovinu, kaže kapetan Janković, i to na sledeći način:

apelom na građane da veću količinu novca i zlata drže u sefovima banaka

da nikako ne objavljuju na društvenim mrežama kada putuju na odmore i kada se vraćaju

da ključ ostave osobi od poverenja koja će da spušta i podiže roletne i prazni sanduče

- Od svih mera najefikasniji su, u tehničkom smislu, alarmi sa senzorima pokreta u svakoj prostoriji, kao i sigurnosna vrata. Postoje sigurnosna vrata po stepenima, u Srbiji su dostupna sigurnosna vrata trećeg i četvrtog stepena, za koje je potrebno oko 20-30 minuta da se provale - kaže kapetan Janković.

Kapetan Janković naglašava da sigurnosna vrata, ipak, nemaju nikakvog efekta za one koji žive u prizemlju ili na prvom spratu, jer provalnici u tom slučaju ulaze, kako objašnjava Janković, preko prozora.

"Mi sami zovemo lopove u svoje domove"

Advokatica Ana Selak, takođe, naglašava da mi sami zovemo, kako kaže "lopove u svoj dom" i to pre svega objavljivanjem fotografija sa odmora.

- U praksi vidimo da je to koren problema i da na taj način dolazi, između ostalog, do tipovanja stana. Mi na društvenim mrežama danas objavljujemo kad smo sleteli, kad smo poleteli, kada smo zaključali kuću - kaže Selak.

Kako lopovi biraju objekat koji će obiti

Oko 90 odsto pljački događa se ad hoc, kaže kapetan Srđan Janković, dok je 10 odsto "tipovanih".

- To znači da izvršioci nasumično obilaze određena naselja, posmatraju stanove koji su u prizemlju ili prvi sprat, kuće. Zatim obilaze više puta, gledaju da li je u toj kući ugašeno svetlo, pozvone. Priđu vratima stana, osluškuju... Kod drugih 10 odsto je u pitanju tipska krađa. Znači da je stan istipovan. Oni znaju sve informacije o porodici i to neretko preko prijatelja koji su bliski toj porodici. Stanovi su svesno tipovani, neretko to radi i neki rođak, koji istipuje stan i angažuje lopova - kaže Janković.

Lopovi idu od naselja do naselja

Janković ističe da se neretko dešava da grupa lopova ide iz naselja u naselje i tako "operiše".

- Tačno se zna koje nedelje će biti u kom naselju. Postoje grupe koje vrše provale stanova kada su građani na svojim radnim mestima. To je u prepodnevnim časovima. Oko 11 ili 12 sati, kada se deca vode u školu, vrtiće ili kada su ljudi na poslu. Postoji i ona grupa koja radi pri mraku, u sumrak jer ko je u stanu u 20 časova mora da upali svetlo. To se vidi kroz roletne, kroz vrata. To su oni izvršioci koji nemaju određeni tip. Zato je poželjno ostaviti bar jedno svetlo uključeno kada niste tu, nikako ne spuštati roletne stana, jer ako on prođe nekoliko puta i vidi da su roletne spuštene, njemu je to jasan signal da tu nema nikoga - kaže Janković.

Podela lopova

- To su lica starosti od 21 do 40 godina, nezaposleni i često pod dejstvom opijata i narkotika. To im je jedini izvor prihoda i skoro 90 odsto njih su povratnici. Oni su uglavnom odležali određenu kaznu, a nakon puštanja iz zatvora nastavili su sa svojim starim zanatom - kaže Janković.

Ističe i da lopove dele u tri kategorije:

profesionalne amatere strani državljani

Kako naglašavaju i kapetan Janković i advokatica Selak, veliki problem u celom lancu predstavlja neadekvatna resocijalizacija u kazneno-popravnim ustanovama, kao i nemogućnost da se zaposle nakon odslužene kazne.

Šta da radite kada zateknete provalnika u stanu

Prema savetu i advokatice Selak i kapetana Jankovića najbolje je pustiti policiju da obavi svoj posao ukoliko zateknete lopova u kući.

- Ako vas zatekne da spavate, on će izaći napolje. On bira ono vreme kada vi niste u stanu. Zato opservira, zvoni na vrata... Ako zateknete provalnika u stanu, nikako ne pružajte bilo koji otpor. Svaki građanin ima pravo da izvrši građansko hapšenje i pozove policiju, ali je najbolje da se povučete na bezbedno mesto i pozovete policiju - kaže kapetan Janković za "Prva" TV.