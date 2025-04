Tokom putovanja, „jugo” je više puta ušao u istoriju, prvo kao prvi „jugo” koji je uopšte prešao toliko kilometara bez prestanka. Zatim je dobio i titulu prvog „jugića” koji se ikada provozao Bajkalskim jezerom, a u četvrtak je bio i na Kineskom zidu

Trojica humanitaraca iz Vrnjačke Banje, Marko Trmčić, Nemanja Đurić i Mladen Vučković, su "jugom 55" starim 35 godina krenuli na put do Pekinga, koji je dug oko 13.000 kilometara, sa ciljem da prikupe oko 200.000 evra koje će donirati Institutu za neonatologiju u Beogradu.

Oni su se vratili iz Kine avionom, a na beogradskom aerodromu i ispred Instituta za neonatologiju dočekali su ih građani. Na instagram profilu „Za naše heroje” redovno su se javljali uključenjima uživo. Tokom putovanja, „jugo” je više puta ušao u istoriju, prvo kao prvi „jugo” koji je uopšte prešao toliko kilometara bez prestanka. Zatim je dobio i titulu prvog „jugića” koji se ikada provozao Bajkalskim jezerom, a u četvrtak je bio i na Kineskom zidu.

Foto: Kurir Televizija

Humanitarci Marko Trmčić, Mladen Vučković i Nemanja Đurić gostovali su u emisiji "Puls Srbije Vikend", kod voditeljke Krune Une Mitrović i tom prilikom i ispričali sve o svom putovanju.

Humanitarci su više puta govorili da su provodili po nekoliko meseci na odeljenju za neunatologiju na samom Institutu za neunatologiju u Beogradu, a odatle je i potekla sama ideja za njihov rad.

- Ljudi koji su nas pratili od samog početka su dosta sumnjli u naš cilj, samo nas trojica nismo sumnjali i to je nama bilo dovoljno da krenemo. Vetar u leđa nam je davala ta naša ideja o kojoj smo mi razmišljali od samog početka, a to je da sakupimo taj iznos od 200.000 eura i da ga uplatimo Institutu za neunatologiju, da je bilo lako, nije. Mi smo se trudili da na društvenim mrežama predstavimo samo lepe stvari. Bilo je i teških trenutaka, gde smo padali, bilo je i suza, ali sve smo to prevazišli zarad jednog cilja i u tome smo uspeli - kaže Trmčić.

Foto: Kurir Televizija

Humanitarci, pored svog dobrovoljnog rada imaju i svoje poslove privatne, kao i porodica, a Đurić je objasnio na kakv način su supruge na to reagovale na odsutnost od kuće.

- Bili smo 23 dana van kuće, toliko je i trajalo celo putovanje plus nekih mesec dva unazad te pripreme, koje su bile vezane za sam odlazak do Kine. Mi smo prošle godine bili na Evropskom prvenstvu, sasvim slučajno smo otišli jugom, Marko je čuvao jugo u garaži i kada je bilo pitanje kako ćemo da odemo do Nemačke, Marko je došao na ideju da ćemo ići Jugom. Mi smo odvezli juga do Nemačke, vratili se i prodali ga za 15.500 eura, najskuplji jugo u istoriji. Kada smo se dogovarali za put u Kinu, kupili smo drugog juga, vlasnik je obećao da će vratiti pare ako stignemo u Kinu i više se nije javio - kaže Đurić.

Mnogi nisu verovali, da će upravo ovaj tim ljudi stići do Kine i to sa starim jugom, međutim, humanitarci ističu da je sve prošlo u najboljem redu.

- Taj jugo je prošao kroz velike pripreme, Đura ga je vozio svakog dana do polaska u Kinu i svakog dana se kvario, na njemu je promenjeno bukvalno sve. Dan pred polazak smo otišli do pumpe da sipamo gorivo, on nije hteo da upali. Kad smo krenuli u Kinu, tada više ništa, ljudi su nam se smejali na pumpi, ali srećom imali smo dva majstora, koji rade kod Nemanje, oni su ga naštelovali - dodao je Vučković.

Foto: Kurir Televizija

Trmčić je potom objasnio sa čim su na putu imali probleme i kakve su im se nezgode dešavale u vezi sa automobilom.

- Najveći problem smo imali sa plivajućim zamajecem i turbinom, ali i to smo rešili u hodu. Mlađa je najpozitivniji od nas trojice i on kaže stalno "jel stao, nije, vozi" - kaže Trmčić.

- Jedini problem veći što smo imali jeste da smo mi dva dana pred put zamenili menjač, nov smo stavili, ali se katastrofa čuo dok je legao, pitao sam Mladena, šta da radimo, on mi je rekao da pojačamo muziku - nadovezao se Đurić.

Foto: Kurir Televizija

Trmčić ističe da se oni nisu ozbiljno bavili čitavim putem i logistikom, te im je to u neku ruku pomoglo da stignu bezbedno.

- Sa jedne strane, mi smo se ozbiljno bavili celim putem, kad to kažem, mislim na papirologiju i to, ali sa ove tačke gledišta, siguran sam da kad bi se neko drugi uputio na taj put, da bi se dublje bavili sa svim tim problemima. Mi smo stvarno totalno lagano krenuli, možda smo zato i imali sreće. Nosili smo po jedan ranac i mesta za jednog čoveka u gepeku - objasnio je Trmčić.

Humanitarci koji su jugom došli do Kine, kako bi prikupili donaciju od 200.000 evra: 23 dana je trajalo putovanje, bilo je suza i problema, ali smo uspeli! Izvor: Kurir televizija

