Dodala je da kolege u Domu zdravlja Niš rade svakodnevno, dakle uključujući i vikende i svakoga dana od 7 do 20 časova, Institutu za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'', svakoga dana od 14 do 18 časova i subotom od 9 do 13 časova, kao i u Domu zdravlja Voždovac u Beogradu od 10 do 16 časova.