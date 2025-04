Narod određen za likvidaciju, dovođen je peške ili vozom u "Gaj", koji se nalazi pred samim logorom. Tu bi mirno čekali skelu. Mali puteljak („staza smrti“) vodio je do same vode Save, do skele. Skela je bila obični drveni splav, od oko 6 metara širine i 16 metara dužine, a bio je prevožen debelim metalnim užetom do čvrstih betonskih postamenata na jednoj i drugoj obali. Skela je prevozila 150 do 200 ljudi, koje bi odmah na drugoj strani prihvatale ustaške patrole i vodile ih „putem jauka“, u pravcu između Une i zaokreta Save, nasuprot Košutarice, kod „topole fra Satane“. Prve su pokolje vršili na tom mestu. Tu se još i danas nalazi 115 grobnica. Ustaše su traktorom 1945. godine preorale te nekropole, da bi sakrili tragove tih masovnih zločina.