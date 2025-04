- Tako je, mi imamo dosta istraživanja, ali ona su zasnovana na deci koja su priznala kada su stupila u to, a onda mi pretpostavimo da postoji i raniji uzrast, ali da zbog stida ili straha to ne govore. Roditelji moraju da budu svesni da će detetu kada krene u školu, dakle sa sedam godina, neko pokazati taj sadržaj. Mi to ne možemo da kontrolišemo. Dakle, deca su od sedme godine pod tim rizikom.

- Preko drugara može da sazna, ali i da se kuca pretraga, recimo neka psovka, pa izađu razne slike. Možda je manje bitno od toga kada dolaze, nego kakav je to sadržaj. To je problematika. Internet kada je napravljen bio je kao alatka za deljenje informacija, a drugi segment je bila pornografija. Međutim, to se sada posklanjalo, pa je zbog toga to vezano za fetiš ili perverziju, a ne za seksualni odnos. Uglavom, ništa nije normalno, već neka stopala, čaše...