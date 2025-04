Predstojeće leto u Srbiji biće topije od proseka za dva stepena u odnosu na period od 1991. do 2020. Biće dosta tropskih noći naročito u urbanim sredinama u julu i avgustu, i od 40 do 60 tropskih dana u nižim predelima!

- Očekuje se veći broj dana sa maksimalnom temperaturom iznad 30 i 35 stepeni, kao i veći broj tropskih noći , naročito u urbanim sredinama tokom jula i avgusta. Povećana je verovatnoća od dužih i intenzivnijih sušnih perioda u drugom delu leta, što povećava rizik od deficita vlage u zemljištu i šumskih požara . Urbana područja bi mogla biti posebno pogođena zbog pojačanog efekta ostrva toplote, što dodatno otežava uslove života, naročito tokom noćnih sati - ističe prof. dr Nikolić i naglašava da se očekuje da će leto 2025. godine biti toplije od proseka sa pozitivnim odstupanjem temperature do plus dva stepena u odnosu na poslednji referentni period (1991-2020).

- Najmanje pozitivno odstupanje temperature prognozira se za jun, dok se rizik od izraženijih toplotnih talasa povećava tokom jula i avgusta meseca. Prognozirana srednja maksimalna temperatura za jun iznosi od 26 do 29 stepeni, a za jul i avgust od 29 do 33 uz očekivan ukupan broj tropskih dana od 40 do 60 u nižim predelima, a na pojedinim lokalitetima i više. Broj tropskih noći kada minimalna temperatura vazduha ne pada ispod 20 stepeni takođe će biti u porastu.