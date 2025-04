Biti cimer sa nekim znači deliti mnogo više od sobe – delite rutine, navike, raspoloženja i sve one sitnice koje inače uzimamo zdravo za gotovo. Kada se u sve to umešaju potpuno različiti karakteri, nije retkost da svakodnevica postane prava avantura, a ponekad i prava noćna mora.

"Najgori mi je bio cimer u Studenjaku , neku godinu mlađi kolega, visok oko 180 a debeo kao svinja. Hrkao je kao divlji vepar da su se prozori tresli, a smrdeo na crkotinu. Kad sam pričao o njemu, uvek bih govorio 'dabogda ga šleper na pešačkom klepio'. Toliko je meni život u sobi sa njim bio crn. Nikad nije prao ruke posle WC-a, nikad se nije okupao, i niko nije mogao na metar da mu se približi od nesnosnog smrada. Šlag na tortu je usledio kada su nam najavili da će upravnik da obiđe sobu. On je skočio na noge i dohvatio se osveživača vazduha. Međutim, osveživač je bio prazan. Odmah mi je rekao da smislimo priču kako nismo mi krivi što sve smrdi već je krivo WC koje je preko puta sobe. Dakle taj čovek je sve to namerno radio! Dugo sam bio besan i jedva sam uspeo da prevladam taj bes", napisao je jedan momak.

"Imao sam cimera čiji je krevet bio ispod mene. Sa devojkom bi blejao non stop. E sad cimer trenira rvanje i onda se oni malo malo pa se gurkaju iz zezanja. On tipa bio šampion Srbije i ume da bude malo grublji pa se ona iznervira na njega i pljuje ga u facu. On onda nju pljune nazad, ona njemu opali šamarčinu, on je istera iz sobe i tako svaki drugi dan. Užas", napisao je on.