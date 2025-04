Ipak, čak i kada je more relativno blizu, sam put ume da naruši početno uzbuđenje koje se gradi još od prvih toplih dana. Dugi sati za volanom, gužve na putevima, čekanja na granici, visoke temperature, troškovi goriva i putarina – sve to može da pretvori polazak na odmor u napor, i već na početku baci senku na ono što bi trebalo da bude jednostavan i opušten uvod u letovanje.

- Stoga ne iznenađuje što sve više putnika bira autobus kao jedan od najpraktičnijih načina da stignu do Jadrana – povoljno, udobno, bezbedno i bez dodatnih komplikacija. Svakodnevne linije sa Autobuske stanice Beograd, mogućnost online kupovine karata, udobni savremeni autobusi i dovoljno mesta za prtljag i generalno lakoća organizacije puta čine autobuski prevoz logičnim izborom za sve koji žele da na put krenu rasterećeno i u svom ritmu – poručuju iz BAS-a i objašnjavaju da su sa Autobuske stanice Beograd dostupne gotovo sve značajnije destinacije na crnogorskoj obali.

Prvi izbor za sve koji od mora traže mir, šetnje u hladu i osećaj da je vreme usporilo. Smešten na ulazu u Bokokotorski zaliv, nudi bogatu istoriju i autentičnu atmosferu. Poznat je po šetalištu Pet Danica, koje se proteže duž obale, i brojnim stepeništima koja vode do starog grada, tvrđava i vidikovaca.

Herceg Novi je takođe poznat po plažama Žanjice, Mirište i Rose koje se nalaze na poluostrvu Luštica i nude kristalno čisto more i miran ambijent.

Za one koji žele spoj savremenog ambijenta i klasičnog primorskog šarma Tivat je pravi izbor. Nalazi se u srcu Bokokotorskog zaliva, i nudi jedinstvenu kombinaciju luksuza i prirodnih lepota.

Centralna atrakcija Tivta je Porto Montenegro, luksuzna marina izgrađena na mestu nekadašnje vojne baze. Danas, Porto Montenegro važi za jedno od najprestižnijih mesta na Jadranu, sa velikim brojem butika, restorana i barova, kao i luksuznim rezidencijama i hotelima. Pored luksuza, Tivat nudi i prirodne lepote. Brdo Vrmac, koje se uzdiže iznad grada, idealno je za planinarenje i pruža spektakularan pogled na zaliv. U blizini se nalazi i Ostrvo cveća, poznato po bogatoj vegetaciji i istorijskim spomenicima i svakako vredno obilaska. Tivat je poznat i po svojim plažama Plavi horizonti i Seljanovo, koje nude čisto more i prijatnu atmosferu za kupanje i sunčanje.

Zatvoren unutar kamenih zidina, a otvoren ka moru – Kotor je savršen za one koji žele da spoje kupanje i kulturni sadržaj. Stari deo je izvrsno očuvan srednjovekovni grad okružen zidinama koje se protežu duž planine Sveti Ivan. Unutar zidina nalaze se brojne crkve, trgovi i uske ulice koje čuvaju duh prošlih vremena. Jedna od najpoznatijih znamenitosti je Katedrala Svetog Tripuna, izgrađena 1166. godine, koja je simbol grada.

Za one koji žele da uživaju u pogledu na zaliv, uspon do tvrđave Sveti Ivan pruža nezaboravno iskustvo. Staza koja vodi do vrha je izazovna, ali nagrada u vidu panoramskog pogleda na Kotor i okolinu je i te kako vredna truda.