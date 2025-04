- Očito je potrebno još mnogo rada i edukacije, da ljudi shvate, da bez obzira na možda činjenicu da je nekome novac preko potreban, ipak ovo nije način da se do njega dođe. Naprotiv , ovako se novac gubi - naglasili su u objavi na X-u.

- Potreban mi je savet i pomoć ako može. Gospodin mi je iznudio 210.000 dinara na kontu pozajmice koje navodno odobrava. Vi njemu uplatite određeni iznos on vam navodno odobri pozajmicu. Meni je do danas nije odobrio. Novac neće da vrati, kaže ne može mora da prođe preko uplate na banku i tako svaki put. Šta mogu da učinim po tom pitanju jer kako kaže i ako ga prijavim policiji on novac ne može da vrati - napisao je građanin.