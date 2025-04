Senzori za kontinuirano merenje šećera kod obolelih od dijabetesa "Fri stajl libre 2 plus" , konačno su registrovani u Agenciji za lekove i medicinska sredstava Srbije. Za njihov legalni dolazak u našu zemlju Kurir se već dugo zalaže.

- Mislim da su roditelji i deca koja imaju dijabetes tip 1 konačno odahnula kada su pročitali da će libre biti dostupan u Srbiji. On jeste registrovan, to je sada zvanično, ali mora da se sačeka još par meseci. Ovih dana je bilo puno pitanja, moraju da se prođu procedure, jeste bitna i velika vest samim tim što se već godinama unazad zalažemo za ovo. Ovo definitivno jeste dobra stvar, ovo su jedni od najpopularnijih senzora na svetu, odlični su, ceo svet ih koristi.

- Veoma je prosta primena, oni se apliciraju na ruku, negde iza podlaktice i tu stoje 15 dana, to je sjajna stvar, i u tih 15 dana na mobilnom telefon možete da pratite nivo glikemije u krvi. Ja to pratim na svom telefonu, a senzor ne menja bockanje, nego kada legnete da spavate imate konstantan uvid i senzor vas upozorava alarmom ako šećer krene da skače ili pada. Sledeća borba u koju smo već ušli jeste da ovo koriste i osobe starije od 18 godina, a posle pet godina primene, mislim da je vreme da i odrasli ljudi ostvare pravo. Ovo je veliki apel putem medija da se i to ostvari.