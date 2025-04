Dvadeset četvrta godina je kako vodi narodne kuhinje. Iz ovog nesuđenog pogona svakog dana izađe 850 hlebova najugroženijim Srbima. A i uz hleba. Do punih kazana vode i farme na kojima je i svinja, krava, ovaca, bikova, koza, kokošaka... Vode vrtovi i sušare za meso, pečurke, mlekara i hala za pravljenje testa i kora, pčelinjaci, voćnjaci... Mesta koja s divljenjem obilazimo. Trude se da zatvore krug, budu samoodrživi. Jer to i hrani i upošljava. Na to i ide pomoć Srba i dobrih ljudi iz celog sveta. I život opet ide. I rađaju se i deca.