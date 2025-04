Momčilo Kostić i Miloš Radojčić, članovi lozničkog udruženja ”Humanolovci” sutra ujutru kreću iz Loznice do Svete gore i Manastira Hilandar , a na cilj treba da stignu vozeći bicikla.

- Prvoga dana vozimo do Čačka, a onda slede Kruševac, Leskovac, Kumanovo i sve tako do cilja. Planiramo da do Svete gore stignemo 9. maja, a naša vožnja je humanitarna. Novac koji bude sakupljen ovim biciklističkim hodočašćem biće iskorišćen za kupovinu aparata za dijagnostiku i lečenje dece na Dečjem odeljenju Zdravstvenog centra Loznica. Ko želi može nas podržati uplatom na račun 205-525981-44. Nadamo se da će vožnja proteći u najboljem redu kao i da će dati očekivane rezultate i da ćemo našu humanu misiju ispuniti – kazao je Kostić.