Čuveni senzori za kontinuirano merenje šećera u krvi FreeStyle Libre 2 Plus , za čiji legalni dolazak u našu zemlju se Kurir dugotrajno zalaže, konačno su registrovani u Agenciji za lekove i medicinska sredstava Srbije i uskoro će biti dostupni deci sa dijabetesom tip 1 do 18. godine, o trošku države.

- Izuzetno je važno da mediji krenu u tu priču i istraju u tome. Treba da naglasimo da to nije prvi i nisu jedini senzori koji će biti kod nas. Dakle, već postoje senzori o trošku obaveznog osiguranja za decu prvenstveno do 18. godina, ali je jako bitno zato što su ovi najpopularniji kod nas, a verovatno i jedni od najpopularnijih u svetu i što ih ljudi kupuju na crno bez obzira na to što mogu da za svoju decu dobiju o trošku osiguranja, odnosno besplatno - kaže Jelena S. Spasić, novinarka Kurira.