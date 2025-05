Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova obaveštava da je u saradnji sa nadležnim graničnim organima Mađarske usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, tako što će u periodima od 1. do 4. maja i od 7. do 9. juna , radno vreme biti od 7 do 22 časova, umesto od 7 do 19 časova.