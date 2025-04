U Srbiji se Prvi maj se tradicionalno obeležava izlaskom na uranak u prirodu. U Beogradu je to obično na Adi Ciganliji , Košutnjaku i Avali. Neki će uraniti uz roštilj, neki uz kotlić i muziku, ali posebno upozorenje za one koji će praznik provesti na Adi Ciganliji je da ne urane sa kupanjem. Naša reporterka, Tijana Nikolić posetila je "beogradsko more" .

- Naravno mi uvek na Adi Ciganliji imamo obezbeđena mesta, uvek kako mi to volimo da kažemo gde je dozvoljeno ložiti vatru i praviti roštilje, odnosno roštiljati. To je ovaj prostor u zelenilu koji ima ozidane roštilje i sa svim, da kažemo, propratnim mobilijarom da možemo da koristimo ovaj deo prostora i da jednostavno to sve bude bezbedno i ostane u okviru ovog dela gde se i mi sada trenutno nalazimo. Ono što je bitno je da naši posetioci poštuju sve savete naše dežurne službe obezbeđenja, prvenstveno koja će tog dana biti u pojačanom sastavu i patroliraće Adom Ciganlijom, opominjući verovatno i one možda malo neposlušne koje koji će želeti na nekom drugom mestu da roštiljaju, gde to zapravo nije dozvoljeno. To se dešava, to je retkost, ne mogu da kažem da nas ne slušaju naši posetioci, ali eto da apelujemo da jednostavno se roštilja i da se vatra pali samo na ozidanim delovima gde je to i predviđeno i faktički dozvoljeno - kaže Pavlovićeva.