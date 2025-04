Neki predmeti se uopšte ne razgrađuju. S obzirom na činjenicu da su proizvodi od papira prirodnog porekla i da su to celulozna vlakna, potrebno je oko 4 do 6 nedelja kako bi se proizvodi od papira sami razgradili.

Prehrambeni otpad razgrađuje se od jednog meseca do nekoliko godina, a aluminijumskim konzervama potrebno je od 80 do 200 godina da se u potpunosti razgrade. Oko 500 godina treba da prođe kako bi se plastika razgradila u vodi, dok je potrebno do 1000 godina da bi se plastični predmeti potpuno razgradili u zemlji. Za staklo je potrebno neverovatnih milion godina, pa se može reći da je ono nerazgradljivo.