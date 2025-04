Zato smo sastavili listu od 10 stvari koje svaki kamper treba da ima pri ruci – bez obzira na to da li idete prvi put ili ste već iskusni u ovom tipu avanture.

Izbor je veliki: od najpovoljnijih podloga od polietilena koje se kombinuju sa dušekom za šator, do vodootpornih podloga na automatsko naduvavanje koje zamenjuju obe prethodne. Šta god da ponesete, sve je bolje nego da krenete samo sa vrećom.



3. Vreća za spavanje

Za proleće i leto dovoljna je lagana vreća – ne morate uzimati najskuplju, osim ako ne idete na lokacije gde temperatura pada ispod 5°C.

Birajte modele koji su lagani za pakovanje i ne zauzimaju mnogo mesta. Poželjno je da imaju vodootporni sloj i kompresionu torbu.



4. LED svetlo za kamp

Ne računajte na baterijsku lampu na telefonu.

Lampa koja baca svetlost 360° je nezamenjiva – za šator, kuvanje, pa i za sigurnost noću.

Postoje klasične lampe na baterije – pouzdane i dugotrajne uz rezervne baterije. Takođe su popularne dopunjive lampe sa integrisanim baterijama koje se pune preko USB-a. One su ekonomičnije, ali zahtevaju power bank ili solarni punjač ukoliko se isprazne.



5. Solarni punjač

Nerado to priznajemo, ali telefon i drugi električni uređaji (navigacija, ventilator, zvučnik) postali su deo svakodnevne kamp opreme. Kada se isprazni baterija – sunce postaje vaš jedini izvor energije.

Prenosivi solarni paneli napuniće power bank, lampu, telefon i druge uređaje – samo ih okrenite prema suncu. Neki modeli se mogu zakačiti na ranac, pa se uređaji pune i tokom pešačenja.