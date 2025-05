Čak dve nedelje u maju biće promenljivo vreme

Slušaj vest

Nakon toplog letnjeg majskog vremena u Srbiji od 5. maja stiže zahlađenje sa kišom i padom temeprature.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da početak maja u Evropi više liči na početak jula, afrički anticiklon proširio se daleko na sever do Danske što se obično dešava tek u julu.

- Temperature zapadno i severno od Alpa idu i do 30 stepeni Celzijusovih, a na Siciliji i do 34 što su već tropske temperature. Posle 5. maja afrički anticiklon iznad Evrope ubrzano slabi, premešta se na istok i jugoistok prema istoku Afrike i Aziji. Istovremeno na zadnjoj strani severnoevropskog ciklona prodire hladan i vlažan artički vazduhi donosi jače zahlađenje u Evropu čime se i završava ovaj kraći stabilan i veoma topli period - kaže Ristić za Kurir.

Foto: Kurir Televizija

Podseća i da će 1. i 2. maja biti pretežno sunčano i toplo sa slabim i umerenim vetrom severnog i zapadnog smera.

1/5 Vidi galeriju PRVOMAJSKI URANAK! Pogledajte ludilo od uranka na Adi Ciganliji, grme trubači! U Košutnjaku roštiljaju od zore (VIDEO) Foto: Printscreen Pink Tv

- Najniža temperatura od pet do 13 stepeni, a najviša od 23 do 27. U dane vikenda, 3. i 4. maja, sunčano i još malo toplije. Vetar slab i umeren zapadnog i jugozapadnog smera. Najniža temperatura od sedam do 15, a najviša od 26 do 30. U ponedeljak, 5. maja popodne počinje promena vremena. Naoblačenje praćeno kišom, padom temperature, pojačanim severozapadnim vetrom, pluskovima kiše ponegde grmljavinom ali i gradom zahvatiće prvo sever i zapad Srbije. Ovo pogoršanje vremena proširiće se na celu zemlju tokom noći na utorak i utorak pre podne. Najviša temperatura u ponedeljak biće od 24 na severu do 30 na jugu - navodi naš sagovornik i dodaje:

Foto: Petar Aleksić

- Od utorka 6. maja i naredne dve nedelje sve do 20. maja očekuje nas promenljivo i relativno sveže vreme, malo sunca a puno oblaka koji će donositi kišu povremeno. Minimalna temperatura u tom periodu od sedam do 15, a maksimalna od 16 do 21 stepen. U pojedinim danima sa više sunca i manje kiše, to jest pauzama između dve kišne epizode, maksimalna temperatura može dostići i 25 stepeni.

Prema njegovim rečima usled nestabilnog vremena kiša može biti praćena ponegde i nepogodama, grmljavinskim olujama sa jakim pljuskovima kiše ponegde praćene gradom.

Foto: Shutterstock