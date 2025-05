Današnji praznik se tradicionalno provodi na uranku u prirodi, a sunčano vreme će mnoge izmamiti napolje da na nekom od izletišta provedu dan . Na većini izletišta neće izostati roštiljanje, pa je neophodno da znamo kako to da uradimo na pravilan način, da ne ugrozimo ni sebe, a ni okolinu.

Uprkos uzbuđenju i sreći koju donose prvomajski praznici, ne treba da zanemarimo činjenicu da i dalje treba da brinemo o drugima i o okolini. Gde smemo, a gde ne, da palimo vatru? I koje su to kazne ukoliko zapalimo vatru na mestima koja nisu predviđena za to? O tome je govorio Slobodan Todorović , komunalni milicionar za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televizij i.

- U uređenim gradskim parkovima i park šumama postoje određena mesta koja su jasno označena, uređena i prilagođena za pravljenje izleta i za paljenje vatre. Tako da, moja preporuka je: uvek poštujte ta uputstva, odnosno, posećujte označena mesta i palite vatru kontrolisano i najbolje na mestima gde je to dozvoljeno.

- U smislu naših propisa, za koje je nadležna komunalna milicija, kazne su do 20.000 dinara. Govorimo o kaznama predviđenim za fizička lica. To su razni prekršaji koji se tiču oštećenja, uništavanja zelenila kao i nepropisnog odlaganja otpada. Naše okruženje, prirodu, zelenilo – ne treba uništavati, ne treba prljati, ne treba zagađivati. Tako da mi smo uvek skloni, pre nego što kaznimo, da upozorimo, da apelujemo, da u saradnji sa građanima, neposrednim obraćanjem ili ukazivanjem, kažemo da nije neophodno da se auto parkira na samom mestu gde se boravi, gde se priprema izlet, da nije neophodno bacati smeće gde god, nego je potrebno sakupiti ga u vrećice ili kese pa ga po završetku svega propisno odložiti ili ukloniti - kaže Torodorović i dodaje:

- Tako da same kazne jesu jedna vaspitna mera, ali uvek smo skloni da upozorimo, da apelujemo i da u saradnji sa građanima sprečimo da dođe do narušavanja reda. Kontrolisaćemo veća gradska izletišta i sve one zone gde boravi veći broj građana – Adu Ciganliju, Košutnjačku šumu, Banjicu, Zvezdarsku šumu, prigradska neka izletišta. Poznata izletišta Zabranom, obala Davačke šume ili Kosmaja, ali u svakom slučaju bićemo prisutni i na onim mestima koja nisu kao izletišta, ali su uglavnom u dane praznika veoma posećena – Dunavac, Savski kej, Zemunski kej, druga šetališta. Tako da koliko budemo morali, moraćemo i da kaznimo, ali opet apelujem da nema potrebe za narušavanjem reda, jer praznik je i treba sve da protekne u jednoj pogodnoj atmosferi i dobrom raspoloženju.