Prvi maj, ili Međunarodni praznik rada , obeležava se svake godine 1. maja i posvećen je radničkim pravima i borbi za dostojanstvene uslove rada. Nastao je kao sećanje na radničke proteste u Čikagu 1886. godine, kada su hiljade radnika izašle na ulice zahtevajući osmočasovno radno vreme. Protesti su kulminirali u poznatoj Hejmarket aferi, kada je došlo do nasilja između demonstranata i policije, što je ostavilo dubok trag u radničkom pokretu širom sveta.

- Treba imati u vidu da je ovaj Praznik rada izgubio ono što je nekada značio – priroda radničke klase se drastično promenila. Mnogi filozofi su još 70-ih godina na Zapadu zaključili da radnička klasa više nema taj potencijal da bude revolucionarna. Na neki način je došlo do fragmentacije, do toga da su tu došli novi slojevi. Ona klasična radnička klasa Marksa, Engelsa i Lenjina prosto danas ne postoji. Mi to vidimo i danas - kaže Kajtez i dodaje: