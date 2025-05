- Moramo od korena da počnemo, problem sa zdravstvom i građevinarstvom je problem sistemskog razmišljanja kakva treba budućnost da bude. To su bitne razlike. Kada je u pitanju građevinarstvo, najviše odlaze, ali to je jednostavno jer inžinjer može da se napravi za 4 godine fakulteta i dve godine prakse. Sa lekarima je drugačije, oni se pet godina školuju, pa ko zna još koliko vremena. U našoj zemlji je čak zabranjeno da bude na praksi kako bi dalje išao. Dakle, tu treba bar 10 godina da postane sposoban da sam radi. Kada pogledate demografiju, ali i školstvo, to su problemi, to nije ni blizu kao što je bilo u Jugoslaviji.