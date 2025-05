Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak na kome se vidi automobil vodoinstalatera Mileta koji je sebi odradio reklamu koja je oduševila mnoge građane! Naime, on je svom vozilu ispisao broj telefona, a na prednjem delu stavio ni manje ni više nego česmu !

- Postigao efekat da se njegova reklama širi dalje i da ga vidi što više ljudi, a to i jeste jedan od glavnih ciljeva marketinga.

- Prvo mi je bilo simpatično, a posle: kakav je to znak - amblem, da li to sme da bude tu, da li ima dozvolu dizajnera da to stoji tu, u slučaju neke nesreće i neko bude povređen tom oznakom ko će odgovarati - glasile su neke od reakcija.