U Srbiji će do kraja vikenda biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj oblačnosti i maksimalne dnevne temperature od 26 do 30 stepeni, a prema prognozi UV indeksa Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) sunčevo zračenje u većini mesta naredna dva dana prelazi normalne vrednosti i kreće se od umerenog do visokog zbog čega obavezno treba izbegavati prekomerno izlaganjesuncu!