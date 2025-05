Sutra u 13h se održava trka pod nazivom "Wins for life world run". Ovo je jedanaesta godina kako se oiva trka održava i u isto vreme se održava u preko 150 zemalja sveta. To govori o važnosti i samom cilju ove trke.

- Prvenstveno je ova trka važna u celom svetu, jer počinje u isto vreme na svim delovima sveta. Okuplja pre 150.000 trkača u čitavom svetu, to je najveća trka na svetu. Ono što je zanimljivo, jeste da je to trka preko aplikacije. Sam mobilni telefon i aplikacija je startni broj za trku, ne treba ništa dodatno, a prijave traju jedan sat pre početka trke. Sutra do 12 časova možete da se prijavite za trku i sav novac ide u humanitarne svrhe i fondaciju "Wings fo rlife" - kaže Dimitrić.