- Tako da je prilično posvećeno, ali, kažem, verovatno temperatura najviše utiče na to. Spremni smo. Trenutno za pola sata počinje deljenje ručka, to je bajkerski pasulj, poznat, skuvali smo negde oko 250 litara, nadam se da će biti dosta, Evo, poseta je dobra, kao što vidite i možete da primetite, dolaze još uvek, biće do večeras stalno priliv motorista, tako da danas isto imamo koncert, rock koncert, imamo dve grupe: Pogrešno skretanje i Fjeliš Maherin, Black and white band s njima.