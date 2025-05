Pojedini ugostitelji u Srbiji usred sezone svadbi počeli su da organizuju i lažne svadbe, veselja na koja može da dođe svako ko želi da se provede, da bude viđen u elegantnoj kombinaciji, pa da fotke kači na društvenim mrežama i pokaže kako da ga svuda zovu jer je veoma društvena osoba, ali i za one usamljene kojima je potrebno društvo, a, bogami, i za one koji bi da flertuju. Za jedan takav provod potrebno je platiti samo 40 evra po osobi!

- Koliko puta si čuo: "Niko me više ne zove na svadbe, prošla je naša generacija... Voleo bih da se obučem elegantno, da se provedem, ali gde?" E, pa reci "da"! Mi ti donosimo svadbu, pravu pravcatu. Biramo mladence, kumove, imamo muziku, ples, romantiku, sve. A ono što je najluđe, niko se stvarno ne udaje ni ženi. Prvog juna na splavu u Novom Sadu, mladenci stižu brodom, mi ih dočekujemo, a bend podiže atmosferu. Čeka te ukusna svadbena večera i neograničeno piće kao na pravoj svadbi. Na ulazu daješ kartu umesto koverte, i to je to.