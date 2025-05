Stiže poruka od poznanika na WhatsApp . Baš ovako napisana, od reči do reči. Očigledno cirkularna. Iznad slika male balerine u trioku, ispod link na koji bi trebalo da se klikne i pomogne jednoj devojčici da ostvari svoje umetničke snove. Prva pomisao - šta me košta, a njoj će mnogo da znači . Nekoliko klikova i dete možda dobije novac za školovanje. A i poznanik je zamolio . Verovatno na više brojeva poslao, jer je molba "uniformisana".

Malo ko da nije do sada već dobio barem jednu poruku na telefon ili u inboks profila neke od od društvenih mreža da glasa za nešto, nekoga, da lajkuje... I što ne biste kliknuli.

Koga interesuje kako virus deluje , neka nastav i. Ali dalje od ovoga ne bi trebalo da se ide. Nikakva provera vaših podataka nije to .

Od poznanika je posle nekog vremena, kada je ukapirao da njegov telefon je sam na više brojeva poslao poruku s početka teksta, stigla nova poruka da se ne otvara link i ne ide do kraja... Za neke manje pažljive to može biti odveć kasno! I on je očigledno bio takav.