U vreme gonjenja Maksimilijana bio je izveden pred sud i podvrgavan raznim mukama, koje je on sa strpljenjem i hrabrošću podneo. Kad su ga bacili na oganj, da ga živog spale, oganj se rashladio nevidljivom rosom, i mučenik nepovređen ostade nasred ognja zahvaljujući Bogu na onome što mu je podario.

Kada su videli da mu vatra ognja ne može ništa, strugali su mu kosti gvozdenim četkama, dok kosti nisu krenule same da pucaju, a on je i to stoički podneo. Njegov sledbenik, sveštenik Faust gledao je muke svoga duhovnog vođe, a onda su i njega vezali, pa su ga zajedno sa episkopom bacili u tamnicu.