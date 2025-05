Višegrad. Krećemo iz hotela kraj čuvene ćuprije Mehmed-paše Sokolovića. L eva strana Drine, promiče hidroelektrana "Višegrad". Vitalno važna još od 1989, kad je podigoše. U to ratno doba posebno. Put vodi ka Goraždu. Tuneli ko krampom da su kopani kroz stene. Svaki put kad prođemo ovuda, deca u neverici gledaju. Na sedmom kilometru od Višegrada most. Skrećemo pa preko Drine na put za Rudo. Tu na ušću Lima u Drinu zapravo je jezero. Pogled puca na raj. Milina. Smaragdna voda probija kanjon. Ko bi rekao da je ova lepota, ova Drina , toliko života odnela kroz vekove, ratove.

- To je '92, paljena sela, krava je naišla od mosta, nije bio eksploziv na njoj. Muslimani su je oterali da ne uđe, da ne bismo imali mleka - kaže Toković.

- Pošli, samo je počelo da puca na sanitetsko vozilo sa svih strana. Dolazimo do pred tunel, doktorica Stojana je odmah pogođena i najverovatnije i mrtva je bila, nismo tada shvatali to. Nekako smo se izvukli iz vozila, zvali smo i sestru Ljubicu, ona je bila u šoku, rekla: "Idite vi, idite vi." Kolega je rekao: "Ajde da utrčimo u tunel, pa ćemo ih izvući kasnije, da odložimo napad" - rekao je svojevremeno Paponjak za RTRS.

Inače, Ahmet Sejdić oslobođen je optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i protiv ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti na teritoriji opština Rudo, Višegrad i Goražde od jula 1992. do sredine februara 1993. Sejdić je napisao i knjigu u kojoj govori i o Brodaru, ali ne pominje medicinske radnike ni njihovo vozilo.

- Strah me je da prođem kroz tunel.

I pravac - Brodar! Tog septembra '92. krenula je ofanziva Armije BiH na području opština Višegrad i Rudo. Brodar je bila vitalna raskrsnica. Tunel, most i okolina među poslednjim linijama odbrane Višegrada i hidroelektrane koje držaše Srbi.

- Dobili smo naređenje da čuvamo most da se neprijatelj ne bi prebacivao. Noć pre bili smo u brdu, s desne strane odave, prema mostu, gde su bili tenk i dva minobacača. Devetog septembra ujutru naređenje je da dođemo u tunel, sedmorica nas. Imamo automatske puške i mitraljez. Kad smo ušli, nikoga nije bilo na tunelu - priča Šimšić, a pali cigaru za cigarom, pa veli:

- Bio je 21. jun '92, autobusom užičke "Rakete" dolazim do graničnog prelaza Vardište. Ne ide se dalje, puca se. Ali vozač, otac petoro dece, odjednom kaže: "Kad si ti stisnuo da ideš, ja te vozim." I sami idemo. Kod Dobruna trojica upadaju s puškama - priča nam Maćašev.

- Ovo je verovatno velika greška, moja i Slađanova - jezero, čujemo vesla, stanemo i gledamo, ali dole duboko. Grupa muslimana nas je tad obišla i došla iza leđa. Da smo tu očekali... I naši gore su popustili. Srećom, momak na samohotki Goran Rađen, poginuo je mučenik kasnije, izvukao je sistem za paljenje i onesposobio je pre nego što su pobegli. Da nije to uradio, ne znam šta bi s nama bilo jer su muslimani zauzeli taj položaj.

- Moli me da pitam njegovog komandanta da pređe u našu četu. Pitam, kaže: "Ćanko, tako me zovu, nije problem" - veli, pa nastavlja:

- Sanitet je bio s leve strane kad iz tunela gledaš prema Rudom, pod stenom, na 15 metara od ulaza. Jedini sam pritrčao do suvozačkih vrata, na tom sedištu je bio Brane. Izvukli smo ga. Meci su padali ko kiša. Dobismo obojica po uvetu. I Bubanju smo izvukli. One su bile pozadi, ali ih nisam video - kaže Maćašev, koji se seća:

Tu, pored tunela, pokazuje nam slike Marinkovićeva, bila je kamena ploča ispod koje su navodno zakopane. To joj je rekla jedna od tri zarobljene Srpkinje koje su muslimani dovodili pred tunel. Nijedna više nije među živima.

- Nisu - on će, a i ostala trojica - glave nije bilo.

- Šesti, sedmi dan pošalju po jednoj od tih žena kovertu: "Otvori, otvori", viču. Plava, nije bila zalepljena, čini mi se obrva ili oko unutra nutra. Brzo sam je gurnuo nogom, plašio sam se da nije bomba. Glavu nisu bacali, niti sam to kad izjavio - kaže Maćašev, pa dodaje:

- Zvali smo ga Džaja, dotrčao je do sredine tunela i pao mrtav.

- To je stari FAP-13, na koji su stavili pet tona lima, skroz opšiven, samo mali prorez napred da vidiš da voziš - priča Toković, koji je sa 23 godine završio u tunelu.

- Od Strmice smo prošli veliki, pa manji tunel i na 4 km do Brodara već su zapucali na nas. Ispred tunela izrešetana "niva", kroz otvor nismo mogli videti ima li neko u njoj - priča nam Božović, s kojim se nalazimo u Pribojskoj Banji, dok će Toković kazati:

- Crveni krst i na krovu i sa strane "nive". Izbušena, rupa do rupe. Da sam znao da je neko unutra, mogao sam je ugurati u tunel. Pokušao sam u tunelu da okrenem kamion, da izađemo. Međutim, sve gume izbušene, oklop je samo legao i nikud nisam mogao.

- Suzavci, bombe, pogledajte - tunel je ko sito. Ranila me bomba, imam u sebi još 25 gelera, od glave do pete. Pipnite, gvožđe - pokazuje nam zglob na šaci, ispod kože kotrlja se loptica.

- Kad smo palili sveće iznad bankine kod tunela i kad sam čeprko po kamenju misleći da to uredimo, pojavila se šoferšajbna. Drugo ništa ne znam.

- Obdukcija nije rađena, to sam 100 posto siguran. Ljubica je bila cela, sin ju je prepoznao po odelu civilne zaštite, u kom je bila i njena mast za oči.

- Rekle su da su na kamion bacili kosti u čaršavima. Stojana je i prema njihovoj priči bila prepoznatljiva, kasnije su to shvatile po slikama, nisu je znale. Kazale su da je majčina glava bila otkinuta od tela, a da su im govorili i da je silovana.

- Drugi dan su nabacali daske, oplate od baraka, gume... na izlaz prema mostu, da nam ga skroz zatvore. Ispustimo naftu, Slaboljub zapali neki šinjel i baci na to. Izgore sve, osta pola metra kamenja - priča Božović, pa su krpe stavljali na usta, glavu spuštali bliže asfaltu gde je promaja vukla, da bi mogli disati.

- Slavoljub mi je od ploča napravio ispred kamiona grudobran da mogu pucati. Kad je bubnuo iz ručnog bacača u ono kamenje, puklo me je u nos i to su mi ova tri ožiljka - pokazuje Toković.

Registrovali su se u opštini, za to pokupili prve prolaznike.

- Nismo se ni dana znali, a pobegla sam za njega, niko me ne bi dao za dobrovoljca - Ranka će, dok Stanko veli:

Razmišljaju ima li izlaza. Pa čak, veli Maćašev, gledaju i da li je cev za odvod široka da se spuste do Drine. Ne može! Peti dan pokušaju da izađu sa strane prema Rudom:

- Sa one strane prema mostu konopac i balon vode od 10 l spuštaju i dižu, spuštaju i dižu. Gađali smo konopac, da bi nam pao balon, ali nismo uspeli.

Dok to priča, u sobu ulazi ćerka Sara s maskirnom jaknom iz tunela. Rupa od metka je na rukavu, krstić pod kragnom. Sve je kao te '92.

Za minut su izašli na izlaz prema mostu. Simić i Šimšić idu udesno niz put, do mosta, pa desno.

- Samo što smo skrenuli, Slađan bolan, viknu: "Mina!" Srećom, korozirala od kiše, ništa ne bi. Naše mine, ceo taj do pun, da muslimani ne pređu. Mislim da još nije deminirano - priča Šimšić.

- Stevo se vraća u tunel. Lakše je ranjen u petu, može da hoda, ali neće da ostavi leš druga, Lučića. Možda nam je i on glavu spasio, jer je sutradan pravio buku po tunelu. Ovi nisu ni skontali da smo izašli, saznali kad su na Radio Beogradu čuli da su Šimšić i Simić došli u Višegrad - priča Toković.

- Poskidali smo još u tunelu sve što smo mogli, pa i čizme zbog plivanja. Brane je oko pasa poneo unutrašnju gumu kamiona, da se držimo za nju u vodi, ali mu ispade tokom kotrljanja niza stranu. Mi do vode, a oni 50 m od nas, al' nas ne vide. Molio sam: "Nemojte mnogo vode, pozliće vam." Međutim, prvi sam se napio koliko sam mogao - priča Toković.

- Naiđemo na napušteno selo, česma pred kućom. Ima vode tek kad povučeš, nešto začepilo. A onaj ne može da siđe s puta, pa nakvasi zavoj i nacedi mu. To je 300-400 m do naših položaja - seća se Toković, kome na zidu stoji ulje na platnu - kako ulazi u tunel, rad njegove ćerke Kristine.

- Idem prvi, znam kakvi su, ostavim pušku, dignem ruke. Slađana zamalo nisu ubili, nisu verovali da je on, bio je sav crn. Spaseni su otpisani.

U bolnicu u Užice idu Simić, Bubanja, Šimšić i Božović. Tu će Vanja Bulić razgovarati sa Simićem i Bubanjom i napisati tekst za Dugu 19. decembra '92. To dovodi do filma, čiji je režiser Srđan Dragojević.

U međuvremenu kreće agonija oko razmena tela. Da ih bar sahrane. Goražde je kotlina, muslimani okruženi Srbima, namirnice traže. Tatjana Marinković dolazi do dokumenata koje potpisuje Ahmet Sejdić. Nadređenima 23. novembra '92, između ostalog, piše:

"Ponuđena su tela osam četnika plus tri živa civila (radi se o ženama s područja Bursića i Hedrovića (žene koje su ubacivali u tunel, prim. nov.)), od kojih su za dva naša živa civila iz logora Uzamnica data dva tela ubijenih četnika na Brodaru (vrlo moguće doktorka i med. sestra, jer se sve poklapa, prim. nov.), a za šest tela četnika ubijenih na Meremišlju simbolične količine hrane (pet tona brašna)."

- Vraćao me tad Slađan da ne idem u borbu, a ja njemu: "Što ti ideš?" Kaže: "Ja ne mogu poginuti", bio je u pozadini jer je bio ranjen. I eto ti sudbine - poginu!

- Naši rovovi bili su povezani s Rogatičanima, a on je vojsci nosio vunene čarape, ne rakiju, kako se pričalo. Dan, pet po podne. Izgrdio je Rogatičane što piju na položaju, pa jedan okrene mitraljez i ubije ga s leđa. Nađemo ga kasnije drugar i ja, u gepek i kod Joke, Slađanove majke. A ona: "Nemojte da ga pipnete!" - priča Maćašev, a Šimšić veli:

- U šest ustajanje, čisti štalu, muzi krave, a kad je klanje stoke, i do dva u noć radiš. Eto šta smo mi, srpski borci dočekali - kazuje dok dim cigare ide uvis.

- Seti me se Emir Kusturica, kod njega sam osam godina radio, pa prešao na HE, evo četvrta godina. Invalidninu nisam uspeo. Niko nas ne šiša. To mi je krivo.