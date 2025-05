Seo je u kokpit i poleteo put rodnog kraja, poleteo u slavu, poleteo da se herojski , on sam, jedan i jedini, upusti u borbu sa 16 NATO aviona . U 12.45 uputio je poslednje reči: "Imaju me!" Pogođen je sa tri rakete ispaljene iz holandskih "F16 fajting falkona" zapadno od Tuzle , a koje nije primetio jer mu nije radio - radar! Ostaci "miga" pali su u selo Petnica nadomak Valjeva .

- On je postao večan u mislima svojih saboraca, u pričama koje prenosimo mladima. U svakom letu iznad naše zemlje on živ i. Zato ovaj skup nije samo memorijal, ovo je zavet da ne zaboravimo - istakao je Slobodan Andrić, predsednik aero-kluba "Valjevo".

- Bio je to njegov poslednji let, svesna žrtva koja nije bila uzaludna. Njegovo stradanje, pogibija komandanta legendarnog avijacijskog puka, jednog od najboljih pilota Vojske Jugoslavije, označilo je poslednji borbeni let pilota naše lovačke avijacije do kraja NATO agresije - kazao je Mojsilović.