- Za razliku od jesenjih i zimskih meseci, kada smo se više bavili respiratornim infekcijama, mi s ranim prolećem i s prvim onim zimskim suncem, s obzirom na to da su zime tople i bez padavina, već imamo pacijente koji se javljaju sa simptomima alergije . Neki su dijagnostikovani i znaju za svoju astmu ili neka druga alergijska stanja , a dosta ih ima koji se javljaju prvi put - kazala je.

Doktorka je ponovila da okidači kreću s prvim zimskim suncem kada nisko rastinje stvara probleme, a u martu se intenzivno javljaju polen i drveće, sada raste breza, jedna od najpotentnijih alergena ... Do juna je na sceni sudar polena, drveća i trava .

- Nažalost, mnogo se često dešava da se pacijenti samoinicijativno leče antibioticima. To je potpuno pogrešno. Mojim pacijentima kažem da nećemo nikada zakasniti sa uzimanjem antibiotika i da astma nije bolest, već stanje, da su njihova pluća preosetljiva i da traže posebnu negu. Astma je bolest koja se potpuno može držati pod kontrolom uz dobru saradnju pacijenta i lekara - kaže dr Mijatović.

- Najdominantniji pacijenti su do pedesete godine života, retko će se astma javiti kod starije populacije. Mnogi kažu: "Kako to da sam sada alergičan, a nisam ranije bio?" Iz dobro uzete anamneze sazna se da su u detinjstvu imali tegoba. Moram da napomenem da ima sve više dece, da ih sve više posećuje našu pedijatrijsku ambulantu sa alergijama što na polen, što na hranu, a dominantan je i faktor aerozagađenja, i to je zabrinjavajuće. Globalna inicijativa za lečenje astme inače naglašava da će za desetak godina da se udvostruči broj obolelih od astme u svetu.