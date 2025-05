- Čula sam postoji neki drug Tito, on je, kao, bio neki drugar nečiji - kazala je jedna od anketiranih za video na društvenim mrežama.

Josip Broz Tito ličnost je koja i posle 45 godina od smrti deli javnost ne samo u Srbiji već i na prostoru cele bivše Jugoslavije. A dokle će tako biti? Ne zadugo. A tome u prilog ide i anketa obavljena na ulici - mnogo mladih i ne zna ko je on bio!

- Bio sam železničar i od svoje plate sam mogao da kupim nov auto "zastava", vodio sam ženu i decu na more. Dobijem letovanje besplatno od sindikata, a za njih uplatim - priča Vlastimir, dok jedna žena dobacuje:

- Tito je bio naša mladost. Mi smo svi iz tog doba. Svi smo bili Titovi pioniri, Titovi omladinci, Titovi akcijaši, Titovi omladinci... Imali smo to bratstvo i jedinstvo. Ja sam bio pionir i preko škole sam išao na more. Nije bilo važno da li smo u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori... Važno je bilo druženje - kaže on, i dodaje da je kao mali stajao pored pruge u Rumi kako bi ga video, a na istom mestu je ispratio i voz koji je nosio njegov kovčeg.