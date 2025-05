- Već u oktobru imali smo značajan broj upita, a do februara je potražnja bila veća za 30–40% u odnosu na 2024. Mnogi su požurili da rezervišu dok su dostupni povoljniji smeštaji i first minute ponude. Jun je i dalje mesec kada najveći broj turista iz Srbije rezerviše letovanje - kaže ona.

Hotelski smeštaj na Kritu sa doručkom uz avionski prevoz u junu se kreće oko 1.500 evra za 11 noći. U julu cene idu i do 2.000 evra (smeštaj za dve odrasle osobe). Ukoliko je "all Inclusive" varijanta, cena dostiže 3.500 evra. Slične cene su i u Turskoj. Barem kako se može videti u agencijskim aranžmanima. U Antaliji u Turskoj boravak od sedam noći u hotelu u maju staje od 1.300 do 2.000 evra, u junu 1.500 do preko 2.000 evra, dok u julu cene idu i do 3.000. Kraj jula i početak avgusta košta do 3.500 evra.