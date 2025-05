Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA ) Aleksandar Seničić izjavio je juče da, što se tiče uvođenje ETIAS sistema za ulazak u zemlje Šengena, nema novih vesti i da on još neće biti uveden.

- Nema od ETIAS-a ništa ove godine, ni E-Sistema, to su dva sistema o kojima se priča već godinama da će biti uvedeni, još uvek nisu. Odloženo je njihovo uvođenje sigurno do oktobra meseca ove godine. Putujemo ove sezone kao što smo putovali i ranije. Videćemo, ima tu puno tehničkih problema koji moraju da se reše - kazao je on.