- Na Zapadu se Srbija doživljava kao nerazvijena i opasna zemlja. Kada smo odlazili iz Kanade, na aerodromu je stajalo upozorenje: "Pažnja, ide se ka Srbiji - visoka stopa kriminala". Bili smo u šoku - jer znamo da to nije istina. I dan-danas postoji to upozorenje na zvaničnom sajtu američke vlade. Moja žena se čak pomalo i uplašila, ali je ubrzo shvatila da je to sve laž. Sada kaže: "Mogu da šetam ulicom, da ne brinem da će me neko prebiti, opljačkati, da će mi oteti dete iz kolica. Ni ne vidim ni ne čujem da se to ovde dešava", otkriva Andre za Jutjub kanal "Attic life", pa dodaje da postoji ogromna razlika između stvarnog života ovde i slike koju svet ima o Srbiji.